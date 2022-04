Liverpool pouvait craindre Watford, bien que relégable (18e) avant de se présenter samedi sur la pelouse d’Anfield. On sait que les retours de trêve internationale réservent souvent un contrecoup. Les joueurs de Jürgen Klopp n’y ont pas échappé et ont parfois été inquiétés dans ce premier match de la 31e journée du Championnat d’Angleterre. Mais l’essentiel pour eux est assuré.



Une reprise de la tête de Jota, sur un centre venu de la droite de Gomez, a ouvert la voie à Liverpool (1-0, 22e). Mais on ne peut pas oublier que quelques secondes plus tôt, Alisson évitait l’ouverture du score adverse en gagnant son duel devant Kucka (22e). L’attaquant slovaque de Watford se faisait encore remarquer en jouant les rugbymen en fin de rencontre.

Direction Lisbonne pour les Reds

Pour avoir plaqué Jota sur corner, Kucka déclenchait logiquement l’intervention de la VAR. Le penalty était indiscutable. Fabinho, entré à l’heure de jeu (62e), ne ratait pas l’aubaine pour libérer le peuple rouge (2-0, 89e).



Avec une dixième victoire de rang en Premier League, Liverpool prenait provisoirement la tête du classement avant le résultat de Manchester City (2e) sur le terrain de Burnley (19e). Mardi soir (21 heures), place au quart de finale aller de la Ligue des Champions contre les Portugais de Benfica, à Lisbonne.