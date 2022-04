Premier League (J31) : Crystal Palace gifle Arsenal

Une soirée parfaite pour... Tottenham, dans la lutte pour la qualification en Ligue des champions. Son grand rival d'Arsenal a chuté dans les grandes largeurs à Crystal Palace (3-0), en encaissant dès la première demi-heure deux buts d'anciens pensionnaires de Ligue 1, Jean-Philippe Mateta (16eme) puis Jordan Ayew (2-0, 24eme). Vainqueurs de six de leurs sept matchs précédents, les partenaires d'Alexandre Lacazette, capitaine totalement atone comme aux heures - pas si lointaines - les plus sombres des Gunners, n'ont pas existé dans un de ces nombreux derbys de Londres. La possession de balle, à 69% en faveur d'Arsenal, a été totalement inutile. Wilfried Zaha, enfin, a parachevé la belle oeuvre locale d'un penalty parfaitement exécuté (3-0, 74eme),



Un résultat qui confirme aussi le travail tout à fait consistant de Patrick Vieira sur le banc. L'ancien capitaine des Bleus, qui aurait sans doute préféré s'offrir une autre victime, se dit "très fier" (pour Sky Sports) : "On a très bien joué, en défendant bien et en marquant à des moments importants. On avait besoin de cette grosse performance d'équipe. Le public nous a poussé à prendre ces risques. Malgré la fatigue, l'atmosphère fait la différence."



Alors que Chelsea aurait pu trembler en cas de nouveau succès d'Arsenal, qui serait revenu à deux points de sa troisième place (avec un match de plus, mais un duel direct à venir face aux Blues), c'est donc Tottenham qui bénéficie de ce gros raté : Arsenal et les Spurs restent à égalité de points, certes avec un match en retard pour les Gunners, mais ceux-ci grillent un évident joker dans la course à cette quatrième place tant désirée. "Dès le début, on n'était pas dedans, regrette Mikel Arteta. On doit gagner les duels et être agressifs, on n'a rien eu de tout ça... C'était vraiment pauvre, il faut accepter les critiques et nous excuser. C'est insuffisant pour notre club."