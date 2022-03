Premier League (J30) : Chelsea enchaîne à Norwich

Three goals and three points! 🙌 pic.twitter.com/WL2VHgiNIb

Chelsea continue sur sa lancée en Premier League. Largement distancés dans la course au titre - à 10 points de Liverpool et 16 de Manchester City au coup d'envoi - les Blues n'ont pas connu de difficultés pour s'imposer sur le terrain de la lanterne rouge, Norwich, ce jeudi soir en match avancé de la 30ème journée (1-3). Dès la 3ème minute de jeu, Mason Mount a déposé le ballon sur la tête de Trevoh Chalobah via un corner pour une ouverture du score précoce. Le but du break n'a pas tardé car, à peine 11 minutes plus tard, le passeur décisif, Mount, s'est mué en buteur. Bien trouvé par la remise de Kai Havertz, l'attaquant n'a laissé aucune chance à Tim Krul en envoyant un tir puissant sous la barre.En tête à la pause sans avoir eu à démontrer un talent incroyable, Chelsea a tout de même affiché moins de sérénité au cours du second acte. Consécutivement à une main de Trevoh Chalobah suite à un centre de Pierre Lees-Melou, l'arbitre a accordé un penalty après vérification du VAR. Un penalty transformé par Teemu Pukki (70ème). Du même coup, on pouvait alors croire le suspense relancé dans cette rencontre. Avec un visage bien plus entreprenant, la formation locale a multiplié les attaques sur le but gardé par un Édouard Mendy attentif devant une tête de Lukas Rupp (72ème). Maladroits sur le plan technique dans les dernières minutes du match, les Blues sont tout de même parvenus à marquer un troisième but grâce à Havertz, assurant donc l'essentiel avec un succès en plus, le quatrième de suite en Premier League. Les joueurs de Thomas Tuchel se donnent un peu plus de marge à la troisième place du classement, avec 8 points de plus qu'Arsenal, qui compte 2 matchs en moins.