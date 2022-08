Premier League (J3) : Newcastle a fait vaciller Manchester City

À l'heure des pronostics estivaux, il aurait été difficile d'imaginer Newcastle accrocher une machine aussi froide et rodée que ce Manchester City. Le scénario s'est pourtant produit ce dimanche après-midi. Comme pour mettre en lumière, s'il le fallait, tout le charme et la folie de cette Premier League anglaise. Le champion en titre se voyait certainement réciter son football dans un rapport de force à sens unique lorsqu'il a vite ouvert le score par Gündogan sur un caviar de Bernardo Silva (0-1, 5e). Mais Newcastle s'est révolté. Avec la manière.

Newcastle renversant !

Dans la construction d'un projet, Il y a des matchs qui situent une équipe et lui confèrent une certaine légitimité. Cela s'appelle forcer le respect. Les Magpies, qui éveillaient davantage la curiosité pour leur lucratif budget que pour leur exploits sur le rectangle vert, tiennent peut-être cette date charnière. Après plusieurs balles de break manquées par City, les locaux ont défilé sur le but des Cityzens comme un ouragan : Almiron a égalisé d'un coup de genou peu académique (1-1, 28e) ; Wilson a redonné l'avantage à Newcastle d'un extérieur splendide (2-1, 39e) ; et Trippier a creusé l'écart d'un coup-franc fantastique (3-1, 54e).

City limite la casse

Quid d'Erling Haaland dans tout cela ? Le Norvégien ne pouvait pas rester un second match d'affiler sans scorer. Il l'a rappelé à tout le monde en relançant City d'une volée à bout portant (3-2, 60e). Mais le coup de grâce est peut-être intervenu quelques minutes plus tard, lorsque l'inévitable Kevin De Bruyne a encore attesté qu'il avait un compas dans l'oeil, distillant une passe impossible pour percer deux lignes et mettre Bernardo sur orbite pour le but du 3-3 (64e).



Il restait alors une demi-heure à jouer, mais Newcastle, par la suite réduit à dix après l'expulsion de Trippier (73e), a résisté jusqu'au bout, contre vents et marées, porté par une arène de Saint-James Park en ébullition. Les Magpies se placent au 6e rang quand le champion en titre laisse Arsenal sur le fauteuil de leader. Mais l'essentiel était ailleurs. Dans l'émotion. Les sursauts et les renversements de situation. On tire le rideau, mais on en redemande.