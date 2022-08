Une surprise, par définition, arrive quand on ne l’attend pas. Qui avait imaginé un succès mérité et convaincant de Manchester United sur Liverpool ? Pas grand-monde alors que les Red Devils, plombés par deux défaites contre Brighton (1-2) et Brentford (4-0) en ce début de Championnat d’Angleterre, accueillaient fébrilement leur adversaire.



Le discours d’Erik ten Hag a dû redonner beaucoup de vigueur et de confiance à ses joueurs à l’image de l’engagement mis durant toute la rencontre disputée lundi soir, en conclusion de la 3e journée de Premier League.



Bien plus mordants, les coéquipiers d’un Varane titulaire chez les Mancuniens, contrairement à Ronaldo et Maguire, ont mené en toute logique grâce à Sancho (16e, 1-0) et Rashford (53e, 2-0), pour son premier but depuis le 22 janvier dernier.

Huit mois après

Liverpool, invaincu en Championnat d’Angleterre depuis le 28 décembre 2021 (défaite 1-0 à Leicester), ne s’en est pas remis malgré la tête piquée gagnante de Salah qui avait bien suivi un ballon repoussé par De Gea (2-1, 82e)



Le gardien de but espagnol n’’a d’ailleurs pas donné sa part au chien dans ce succès, avec trois parades (55e, 67e et 81e). Pas encore qualifié, Casemiro a apprécié le spectacle depuis les loges d’Old Trafford. Comme si l’ex-milieu du Real Madrid produisait déjà un effet sur sa nouvelle équipe.