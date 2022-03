𝗔 𝗯𝗶𝗴 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 𝗮𝘁 𝗔𝗻𝗳𝗶𝗲𝗹𝗱 🤩 pic.twitter.com/I1xFNN2iqJ

Manchester City sous pression avant le derby

Sur sa lancée, Liverpool n'a pas faibli en Premier League contre West Ham (1-0) et continue de mettre la pression sur Manchester City, l'actuel leader du championnat anglais. Pourtant, dès le quart d'heure de jeu, Antonio tentait une belle demi-volée du gauche qui était claquée de justesse par Alisson. Le même Antonio tentait ensuite une frappe écrasée du droit à l'angle gauche de la surface, captée par le portier brésilien. Des Reds qui allaient ouvrir la marque à la demi-heure de jeu. Alexander-Arnold donnait un ballon en profondeur, que Mané coupait du droit de près pour le 1-0.Liverpool comptait faire le break dans le second acte et Trent Alexander-Arnold osait une demi-volée de l'extérieur du droit à la 50eme minute. Fabianski captait près de son montant droit. Mais le rythme baissait un peu dans le deuxième acte. Liverpool monopolisant le cuir sans être réellement menaçant. Antonio tentait de surprendre les locaux à dix minutes de la fin, lui qui sur un contre dribblait Robertson avant de se faire contrer par un retour gagnant et inspiré signé Naby Keita. Le score n'allait d'ailleurs plus évoluer.avant le derby de Manchester dimanche. Un peu plus tôt, Chelsea l'avait emporté à Burnley (0-4).