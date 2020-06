Premier League (J28) : Contre Arsenal, Manchester City retarde le titre de Liverpool

Pour éviter que Liverpool ne célèbre le titre de champion d’Angleterre dès le week-end prochain, Manchester City devait à tout prix l’emporter face à Arsenal ce mercredi, lors de la soirée de reprise de Premier League. Les hommes de Guardiola ont rempli leur contrat. Malgré le contexte du huis clos et les interrogations liées à la longue coupure, ils ont parfaitement tenu leur rang, s’imposant au final 3-0.



Ce n’est qu’en toute fin de première période que les Eastlands ont pris les devants à la marque. Mais, l’ouverture du score aurait pu survenir beaucoup plus tôt. Kevin De Bruyne a buté sur Bernd Leno dès la 4eme minute. Le portier des Gunners est ensuite intervenu devant David Silva (35eme et 38eme), tout en voyant un tir de Sterling passer à côté (39eme). L’international allemand a fini par s’incliner juste avant le coup de sifflet de la mi-temps, sur une finition en force de Sterling. L’international anglais a exploité une énorme erreur de David Luiz pour donner l’avantage à son équipe.

Le cauchemar éveillé de David Luiz

Le Brésilien a plombé les siens, alors qu’il n’était même pas présent au coup d’envoi de la rencontre. Mikel Arteta l’a lancé à la 25eme minute à la place de Pablo Mari, blessé. Il s’agissait d’ailleurs de la deuxième défection du match pour les Gunners après la sortie de Granit Xhaka quelques minutes plus tôt. L’ancien défenseur du PSG n’était pas au bout de ses peines, puisqu’au retour des vestiaires c’est encore lui qui a provoqué le but de break des Sky Blues. A la 51eme minute, il a neutralisé irrégulièrement Riyad Mahrez dans la surface et le penalty qui en a découlé a été transformé avec brio par Kevin De Bruyne. Comble de malheur pour David Luiz, il a été expulsé vu qu’il a commis la faute en position de dernier défenseur.



Avec un joueur en moins et un retard de deux buts, Arsenal pouvait difficilement espérer revenir à la marque dans cette partie. Les Londoniens avaient comme seul mission de limiter la casse. Ils y sont plus ou moins parvenus, puisqu’ils n’ont concédé « qu’un seul » autre but, signé Phil Foden. Le jeune anglais a scoré à l’entame du temps additionnel pour donner aux siens une victoire plus confortable et conforme à l’écart qui séparait les deux formations. Pour City, le travail a donc été fait. Cela étant, au coup de sifflet final, les joueurs n’avaient pas trop la tête aux festivités. Un de leurs coéquipiers, en l’occurrence, Eric Garcia est sorti dans un état très inquiétant (sur civière et avec un masque d’oxygène). Le club devrait très vite donner des nouvelles à son sujet.