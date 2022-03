HALF TIME | We lead thanks to King Kev! 🇧🇪👑

Manchester City, leader de Premier League, recevait son voisin à la saison chaotique, United ce dimanche. Un derby, le choc de cette 28e journée, qui n'a d'ailleurs pas déçu le spectateur neutre. Le ton était d'ailleurs donné dès la 5e minute. Bernardo Silva centrait à ras de terre pour De Bruyne qui devançait Telles dans la surface pour tromper De Gea. 1-0.United allait égaliser à la 22e minute, quand Pogba lançait Jadon Sancho en contre. Ce dernier trompait Ederson avec l'aide du poteau droit. Mais City n'allait pas tarder à reprendre l'avantage toujours grâce à De Bruyne. Le Belge arrivait à conclure d'un tir croisé du pied droit après une offensive des locaux,La seconde période allait elle aussi offrir son lot d'opportunités. Peu après l'heure de jeu, un coup franc signé du très remuant Kevin De Bruyne, qui prenait sa chance directement du pied droit, filait dans les bras de David De Gea. C'est finalement Riyad Mahrez, à 2 minutes de la fin, qui allait permettre aux Citizens de prendre le large. L'international algérien tentait une volée du pied gauche à l'entrée de la surface suite à un corner de De Bruyne et trompait De Gea pour le 3-1. Le 9e but en Premier League cette saison du Fennec et pas le moins important.En fin de match, la possession était à l'avantage de Manchester City à hauteur de 67% et United avait du mal à revenir dans la partie. Mahrez s'offrait même un doublé en toute fin de match d'un tir puissant du pied gauche, sous la transversale. 4-1, score final et City s'offre un succès de prestige face à son rival de toujours,