Premier League (J28) : Avec un Kane dévastateur, Tottenham balaye Everton

Peut-être que, pour une fois, Antonio Conte n'aura pas à pester en conférence de presse. Depuis sa prise de fonction à la tête de Tottenham début novembre, le technicien italien a souvent déploré la mentalité du club. Ce lundi soir, ses joueurs ont su démontrer une véritable implication contre l'Everton de Frank Lampard. 6 jours après l'élimination en 8ème de finale de FA Cup face à Middlesbrough, les Spurs n'ont pas eu à trop s'employer afin d'obtenir un deuxième succès consécutif en Championnat (5-0).

Kane dépasse Henry



En à peine 37 minutes de jeu, le tableau d'affichage indiquait déjà 3-0 en faveur des locaux. Un but contre son camp de Keane (14ème), une réalisation de Son (17ème) ainsi qu'une de Kane d'un tir du droit (37ème) donnaient un large aperçu d'une soirée de fête pour les Spurs. Au passage, en inscrivant alors sa 9ème réalisation en Premier League cette saison, Kane rejoignait Thierry Henry à la sixième place du classement des buteurs les plus prolifiques de l'histoire du Championnat anglais (175 buts).

Harry Kane passes Thierry Henry on the all-time Premier League top goalscorer list!⚪️



176 & counting...🔥 pic.twitter.com/EKweVCc7BS

— Footy Accumulators (@FootyAccums) March 7, 2022





Mené à la pause, Everton n'a pas eu le temps de souffler au retour des vestiaires car, à peine rentré en jeu à la place de Ryan Sessegnon, Sergio Reguilon est arrivé lancé dans la surface pour alourdir le score à 4-0 (46ème). 10 minutes plus tard, l’inévitable Kane y est allé de son doublé d'une superbe volée (56ème). 5-0 et un Kane qui a donc dépassé Thierry Henry au classement des buteurs les plus prolifiques de l'histoire du Championnat anglais (176 réalisations).



Everton, pire équipe de la Premier League à l'extérieur en 2022, n'a rien pu faire pour inverser la tendance. 17ème, la formation de Frank Lampard jouera bien sa survie dans l'élite du football anglais lors des prochaines semaines. Tottenham reste 7ème mais se relance dans la course à l'Europe. Avec 45 points mais 2 matchs de moins que West Ham (45 points) et Manchester United (47), les Spurs peuvent espérer grimper au classement, à la condition d'être réguliers dans les performances...