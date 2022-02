Premier League (J27) : Manchester City s'en sort à Everton

Dès l'entame de ce duel de la 27eme journée de Premier League, le leader du championnat a été malmené à Goodison Park. Les hommes de Pep Guardiola ont même été coupables de nombreuses fautes techniques, à l'inverse de Toffees bien dans leur élément. Les locaux se sont d'ailleurs offerts plusieurs occasions de but lors du premier acte. À l'instar de cette frappe en première intention signée Richarlison suite à un cafouillage dans la surface des Citizens. Mais Ederson était bien sur la trajectoire. Puis, juste avant le repos, Anthony Gordon tentait un coup franc des 25 mètres, du droit. Le cuir passait tout près de la lucarne de visiteurs bien contents de rentrer aux vestiaires sans avoir encaissé un but.

Foden délivre les siens

On devine une causerie bien musclée de Pep Guardiola au repos, puisque Manchester City affichait un visage bien différent dans le second acte. Jordan Pickford allait d'ailleurs être mis à contribution dès la 56eme minute effectuant un double arrêt face à Foden, puis Joao Cancelo. le portier des Toffees allait encore être sollicité par une frappe lointaine de Kevin De Bruyne et un rebond de Bernardo Silva à 20 minutes de la fin. Pickford allait néanmoins devoir finalement s'incliner à dix minutes du terme face à Foden, qui reprenait un centre à ras de terre de Silva dévié pour délivrer les Citizens. 1-0, score final, Manchester City s'en sort très bien.