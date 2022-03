Premier League (J27) : Liverpool s'impose à Arsenal et revient à 1 point de City

Liverpool enchaîne, Tottenham s'impose avec un Kane record



. Bousculés lors du premier acte contre un Arsenal incisif, les Reds sont apparus transfigurés au retour des vestiaires pour faire la différence dans un intervalle de 8 minutes. Alors que les deux formations n'avaient pu se départager suite aux 45 premières minutes, le tir du gauche de Diogo Jota (54ème), puis la réalisation de Roberto Firmino, tout juste entré en jeu, après une passe décisive d'Andrew Robertson (62ème), ont donné un avantage décisif à Liverpool.Ce match en retard de la 27e journée de Premier League avait vu une petite surprise lors des compositions des deux équipes. Sorti sur blessure à Brighton (0-2) Mohamed Salah a débuté sur le banc des remplaçants, avant d'entrer en jeu au cours de la seconde période à la place de Jota (56ème). Galvanisé par les entrées de Firmino et Salah, Liverpool a obtenu une 9ème victoire de suite en Championnat d'Angleterre dans un match qui avait beaucoup d'un piège. Arsenal, qui avait enchaîné six matchs de suite sans défaite, dont cinq victoires consécutives, garde sa quatrième place et aura encore deux matchs en retard à disputer pour tenter de se rapprocher du 3ème rang.Par ailleurs, un autre match en retard s'est disputé en Premier League ce mercredi soir, pour le compte de la 16ème journée.. Pour l'attaquant des Spurs, cela a été son 95ème but à l'extérieur en championnat. De fait, Kane a battu le record de Wayne Rooney (94). Au classement, les joueurs d'Antonio Conte grimpent à la 7ème place, à deux points de Manchester United, 5ème.