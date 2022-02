Premier League (J26) : MU costaud à Leeds

Manchester United reste la bête noire de Leeds. Les Red Devils, en allant s'imposer à Elland Road de manière spectaculaire (2-4), donc assez inhabituelle pour eux cette saison, ont laissé l'équipe de Marcelo Bielsa à une seule victoire face à MU (en 2002) lors des 17 dernières confrontations en Premier League entre les deux équipes. Harry Maguire, en ouvrant le score sur corner (34eme), a lui mis fin à 138 coups de pied de coin de suite sans but, ce qui constituait la pire série du championnat anglais - depuis avril 2021, contre Burnley. Bruno Fernandes a doublé la mise dans le long temps additionnel de la première période (0-2, 45eme+5), mais il n'a fallu que deux petites minutes aux locaux pour revenir après la pause, par Rodrigo (1-2, 53eme) et Raphinha (1-2, 54eme).



Fred a redonné l'avantage aux visiteurs (2-3, 70eme), mis à l'abri en toute fin de partie par le jeune attaquant suédois Anthony Elanga (2-4, 88eme), auteur de son deuxième but de la saison. "C'est sûr, il aurait fallu mieux commencer la seconde période, concède Maguire (pour la BBC). Ils sont revenus très haut, leur premier but est très chanceux et les a remis en selle. Il fallait se battre à nouveau et rester ensemble, on savait que c'était difficile de venir à Leeds. Mais on savait aussi qu'on avait les qualités pour leur faire mal."



Le tout dans des conditions rendues parfois dantesques par la pluie, le ballon ayant de plus en plus de mal à avancer. Cristiano Ronaldo, titulaire en pointe, n'a donc pas marqué, remplacé à cinq minutes de la fin par Raphaël Varane de retour. Manchester United consolide sa quatrième place avec quatre points d'avance sur West Ham, même si Arsenal et Tottenham restent à quatre et sept points avec trois matchs de retard.