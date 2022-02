Premier League (J26) : Kane et Tottenham terrassent City

La Premier League sait offrir ce genre de spectacle. A l’issue d’une rencontre intense et palpitante jusqu’à la dernière seconde des neuf minutes du temps additionnel, Tottenham s’est imposé samedi, 3-2, chez le leader qui restait sur un succès éclatant à Lisbonne en Ligue des champions (1-5).



Harry Kane a été l’un des hommes décisifs des Spurs avec un doublé (59e, 90e + 5) et un troisième but refusé par la VAR pour hors-jeu (74e). Dejan Kulusevski compte aussi beaucoup dans le succès des Londoniens.

Lloris, quelle parade !

Le Suédois, arrivé cet hiver de la Juventus, a ouvert le score dès la quatrième minute avant de délivrer une passe décisive pour le dernier but de Kane, alors que Manchester City venait d’égaliser sur un penalty transformé par Mahrez (2-2, 90e + 2).



Heung-Min Son s’est également distingué, passeur sur les deux premiers buts, mais on doit ériger une statue pour Hugo Lloris. Le capitaine de l’équipe de France a étiré son bras gauche sur une frappe brossée de Gundogan (66e), auteur de la première égalisation (1-1, 33e), avant de mettre en échec Cancelo (76e).

Liverpool reprend espoir

Les deux parades énormes de Lloris ont permis à Tottenham de briser la belle série des hommes de Pep Guardiola. Les Cityzens n’avaient plus perdu depuis le 7 décembre 2021 dans un match sans enjeu à Leipzig en Ligue des champions (13 matches de rang sans défaite, dont 12 victoires).



L’exploit des boys d’Antonio Conte fait les affaires de Liverpool, vainqueur un peu plus tôt de Norwich (3-1) dans cette 26e journée de Premier League.



Les Reds, deuxièmes du classement, accusent six points de retard sur les Sky Blues et comptent un match en retard.