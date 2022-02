Liverpool n'a pas gâché. Vainqueur avec un peu de réussite trois jours plus tôt sur la pelouse de l'Inter en 8e aller de la Ligue des champions (0-2), la formation de Jürgen Klopp a enchaîné samedi à domicile face à Norwich.



Tout n'a pas été facile devant une équipe relégable avant cette rencontre de la la 26e journée de Premier League. Les Canaris profitaient de l'involontaire contribution de Matip pour ouvrir le score au début de la seconde période.

Luis Diaz, première bienvenue

Le défenseur central des Reds détournait le tir de Rashica et laissait son gardien Becker totalement impuissant (0-1, 49e). La stupeur dans les tribunes d'Anfield n'a pas duré longtemps. Les artistes associés africains, Mané, d'une bicyclette (1-1, 64e), et Salah (2-1, 67e) ont remis les Reds sur les bons rails en moins de quatre minutes.



Luis Diaz, lui, donnait un avantage plus serein à Liverpool, bien servi par Henderson (3-1, 81e). Recruté au mercato en provenance du FC Porto, le gaucher colombien a inscrit samedi son premier but en rouge.



Ce huitième succès consécutif, toutes compétitions confondues, permet aux Scousers de revenir à six points de Manchester City, leader du classement de Premier League.