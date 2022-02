Premier League (J25) : Manchester United n'y arrive vraiment pas

Manchester United a du mal à enclencher la seconde depuis la fin de la trêve hivernale en Angleterre. Les Diables Rouges viennent d’enchainer trois matchs sans en gagner un seul. Après avoir été éliminés de la Cup par Middlesbrough, ils ont partagé les honneurs avec Burnley (1-1) et ce samedi c’est Southampton qui est venu les accrocher à Old Trafford (1-1).



Pourtant, et comme c’était déjà le cas face aux Clarets, les Mancuniens avaient été les premiers à scorer dans cette partie. Au bout de vingt minutes de jeu, ils étaient devant au tableau d’affichage. Jadon Sancho leur a montré la voie à suivre, en poussant le cuir dans les filets suite à une passe latérale de Marcus Rashford.

It finishes level at Old Trafford.Tancé par son coach avant la rencontre sur son manque d’efficacité actuel, CR7 a raté l’occasion de fournir une réponse sur le terrain. Le quintuple Ballon d'Or n'a cependant pas été le seul à échouer devant le portier international anglais. Harry Maguire a également raté la balle de match dans les arrêts de jeu (93e).



Manchester United a manqué de s’imposer et ce match nul constitue une très mauvaise opération sur le plan comptable. Les Red Devils restent derrière West Ham (4e) au classement général. Et si Arsenal et Tottenham gagnent les matchs en retard respectifs qu’ils ont, les hommes de Rangnick basculeraient même au 7e rang. Bien loin de ses objectifs tracés.