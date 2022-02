Premier League (J25) : Liverpool, avec Mané et Salah, toujours solide dauphin

Au lendemain de la facile victoire de Manchester City à Norwich (0-4), Liverpool suit le rythme. Bénéficiant des retours de Mohamed Salah et Sadio Mané, tous les deux titulaires pour la première fois depuis leur finale face à face à la CAN - seul l'Egyptien était entré en jeu jeudi face à Leicester -, c'est sur un autre larron que les Reds ont dû compter pour aller décrocher trois points plus compliqués sur la pelouse de Burnley (0-1). En fin de première période, à bout portant sur un cafouillage, c'est ainsi Fabinho (40eme) qui a délivré l'équipe de Jürgen Klopp.



Alors que Chelsea, nouveau champion du monde des clubs, était exempté ce week-end à cause de sa semaine de compétition à Abu Dhabi, Liverpool reste virtuellement à six points des Citizens. En effet, les pensionnaires d'Anfield comptent toujours un match de moins par rapport à Manchester City, qu'ils affronteront le 9 avril à l'Etihad Stadium. Ils disposent aussi de sept longueurs d'avance sur Chelsea, troisième (avec désormais le même nombre de matchs), ce qui les maintient donc de manière très confortable à leur deuxième place.



Plus bas, pour le reste de la lutte pour la Ligue des champions, Tottenham grille encore des jokers en étant dominé à domicile par Wolverhampton (0-2). Avec trois défaites d'affilée, c'est tout simplement la pire série en cours en Premier League. Huitièmes, les Spurs sont doublés par leur adversaire du jour mais continuent virtuellement, avec deux matchs de retard, de pouvoir remonter à terme à la quatrième place occupée par West Ham avec quatre points de plus (mais Arsenal, sixième à un point des Hammers, compte aussi deux matchs de moins). Enfin, en bas de tableau, Newcastle décroché sa troisième victoire de rang contre Aston Villa (1-0) et prend quatre longueurs d'avance sur la zone rouge, avec un match en retard.