Des Saints réalistes

Comme c’était déjà le cas à l’aller à Stamford Bridge (3-3),. A Saint-Mary, les Londoniens ont même eu à courir derrière le score, et ils n’ont pu assurer le nul qu’à la faveur d’un penalty transformé par Mason Mount (1-1).Dix minutes après la reprise, l’international anglais a pris à contre-pied le gardien adverse suite à une faute de Danny Ings sur César Azpilicueta dans la surface. C’est la seule fois où les filets des Saints ont tremblé dans cette partie.Il y a bien eu des opportunités aux avant-postes, mais elles étaient assez rares. Seul Kurt Zouma est parvenu à solliciter Alex McCarthy (39e). Marcos Alonso (6e) et Reece James (85e) ont eu des occasions intéressantes, sans réussir à attraper le cadre.Le coach allemand avait cependant aussi sa part de responsabilité dans ce faux-pas enregistré, vu qu’il s’est de nouveau privé d’Olivier Giroud.Offensivement, Southampton n’a pas été beaucoup plus fringant que son adversaire du jour. Les locaux n’ont cependant pas eu besoin de trop en faire pour faire mal devant. Leur première occasion, elle est allée au fond.En seconde période, l’équipe de Hassenhuttl n’était pas loin de reprendre l’avantage, avec une reprise de la tête de Vestergaard (71e). Mais celle-ci a échoué sur la transversale.Chelsea reste quatrième au classement à la suite de ce résultat,West Ham (5e) est également en embuscade. La bataille pour les places donnant accès à la prochaine Ligue des Champions risque d’être très disputée cette saison en Angleterre.