Manchester United continue à abandonner de précieux points dans le championnat anglais. Ce mardi, et alors qu’ils restaient sur deux succès d’affilée, les Red Devils ont dû partager les honneurs avec Burnley (1-1). Au Turf Moor, contre la lanterne rouge du classement, ils menaient au score mais ont fini par se faire rattraper.



C’est Paul Pogba qui a donné l’avantage aux Mancuniens. Après 18 minutes de jeu et sur un service de Luke Shaw, le milieu français décochait un tir en force qui a échoué dans la lucarne. Il s’agissait de sa première réalisation de la saison. Elle aurait pu être synonyme de victoire si Jay Rodriguez n’avait rétabli la parité au retour des vestiaires. L’ancien international anglais a égalisé en tout début de seconde période, en exploitant une passe de Weghorst.

Varane y était presque

Cela faisait 1-1 et il restait encore suffisamment de temps à jouer pour que MU repasse devant. Mais l’équipe de Rangnick a manqué d’inspiration pour faire la différence devant. Le seul qui a fait parcourir un frisson sur les buts adverses, c’est Raphaël Varane. Le Français a tenté une talonnade, qui a été repoussée in extremis par le portier de Burnley (80e). L’ancien du Real avait déjà été malheureux en début de match lorsque son joli but de la tête avait été refusé en raison d’une faute de son coéquipier Harry Maguire.



En concédant le nul dans ce match, MU voit West Ham lui repasser devant au classement (4e). Les Hammers ayant, eux, fait le boulot lors de la réception de Watford (1-0). Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers vont devoir cravacher dur pour pouvoir accrocher une place dans la prochaine Ligue des Champions.