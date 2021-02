Premier League (J24) : Manchester City s’impose sans coup férir face à Tottenham

Plus les semaines passent, plus Manchester City a des allures de champion d’Angleterre en puissance. Après avoir humilié Liverpool à Anfield, les joueurs de Pep Guardiola se sont offert le scalp d’une autre équipe de premier plan. Pas venus la fleur au fusil, les joueurs de Tottenham ont pris une leçon sur une pelouse de l’Etihad Stadium qui reste imprenable. Dès les premiers instants du match, les Citizens ont pris le contrôle des opérations avec une possession de balle très large mais pas d’occasions suffisamment franches pour faire trembler Hugo Lloris. Mais une faute de Pierre-Emile Hojbjerg dans sa surface de réparation sur Ilkay Gündogan après 20 minutes de jeu a changé la donne. Rodri s’est présenté face au capitaine des Spurs et de l’équipe de France. Si ce dernier a plongé du bon côté, la frappe du milieu de terrain espagnol est allée se ficher dans les filets de Tottenham pour une ouverture du score qui n’avait rien d’immérité. Les joueurs de Manchester City ont ensuite poussé pour faire le break mais des difficultés à attraper le cadre avant la mi-temps ne leur a pas permis d’y parvenir.

Gündogan une nouvelle fois homme du match

Une fois revenus sur leur pelouse, les joueurs de Pep Guardiola n’ont pas perdu de temps pour trouver la faille. Elu meilleur joueur du mois de janvier, Ilkay Gündogan est resté sur le même rythme. Déjà impliqué sur le penalty, l’international allemand a inscrit lui-même le deuxième but quatre minutes après la reprise. Un but qui intervient sur une action bien menée par Raheem Sterling qui a pu trouver son coéquipier qui, après s’être emmené le ballon, est allé tromper Hugo Lloris. Déchaîné, Ilkay Gündogan n’a pas attendu plus d’un quart d’heure pour sceller définitivement le sort de cette rencontre. Après avoir laissé sur place Davinson Sanchez sur un dégagement d’Ederson et un crochet bien senti, l’Allemand a placé une frappe à ras-de-terre sur laquelle le capitaine de Tottenham n’a rien pu faire. Mais Ilkay Gündogan, blessé, n’a pas pu aller beaucoup plus loin dans cette rencontre. Tottenham a tenté de réagir en fin de match avec, notamment, une frappe de Gareth Bale, mais le mal était déjà fait. Sans coup férir, Manchester City s’impose (3-0) et signe une onzième victoire de suite en championnat pour conserver une avance de sept points sur Leicester. Tottenham, pour sa part, retombe dans ses travers et reste englué dans le milieu du classement.