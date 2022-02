Au lendemain du nouveau succès de Manchester City, d'autres cadors anglais étaient de sortie en ce milieu de semaine. Dauphin du champion en titre, Liverpool affrontait Leicester dans une affiche qui s'apparentait à un match piège pour les Reds. Mais la bande à Jürgen Klopp a su déjouer les plans des Foxes, grâce à une bonne efficacité dans les deux zones de vérité. Une victoire qui porte surtout la signature de Diogo Jota. Auteur d'un doublé à des moments clés (34eme et 87eme), l'international portugais a parfaitement tenu son rôle en l'absence de Mohamed Salah, entré à l'heure de jeu. Liverpool revient à neuf points de Manchester City et prend provisoirement ses distances avec Chelsea.

Arsenal remonte dans le top 5

Un peu plus bas dans le classement, Arsenal, a doublé Manchester United pour remonter dans le top 5 après une courte mais précieuse victoire sur la pelouse de Wolverhampton (1-0). Gabriel Magalhaes a débloqué la situation avant la demi-heure de jeu pour les Gunners, qui ont conservé leur avantage jusqu'au bout.