Le calvaire de Liverpool en Premier League se prolonge. Ce samedi, les champions d’Angleterre ont enregistré une troisième défaite d’affilée en championnat, une première depuis six ans et demi ! Et c’était face à un concurrent direct de haut de tableau. L’équipe de Jurgen Klopp a subi la loi de Leicester City (3eme) sur la pelouse du King Power Stadium.

3 - Liverpool have lost three consecutive Premier League games for the first time since November 2014, when managed by current Leicester boss Brendan Rodgers. Regressed. pic.twitter.com/EKJu9rHM0y

— OptaJoe (@OptaJoe) February 13, 2021

Liverpool s’effondre en cinq minutes



Ce faux-pas fait très mal aux Reds. Tant en raison de ses conséquences sur le classement qu’à travers la manière dont il a été concédé. Jusqu’à dix minutes de la fin, les visiteurs tenaient le succès à même de les relancer, mais un blackout total de cinq minutes leur a été fatal. Les Merseysiders se sont écroulés tel un seul homme face aux coups de butoir répétitifs de leurs hôtes, confirmant leur incroyable fébrilité du moment.



Tout allait donc si bien jusqu’à ce que Leicester recolle à la marque. James Maddison a égalisé pour les Foxes à la suite d’un coup franc (79eme), répondant à l’ouverture du score réussie par Mohamed Salah à la 67eme. Sur le coup, les hommes de Brendan Rodgers étaient chanceux, car l’arbitre aurait pu signaler un hors-jeu. Cela étant, ils n’avaient pas volé leur égalisation. Dans cette partie, ils n’étaient pas seulement dans la réaction. En première période, Jamie Vardy s’est offert deux belles occasions (42eme et 45eme +1), dont une qui a fini la transversale.

La chute libre des Reds continue



Après l’égalisation des locaux, ce fut donc la débandade pour Liverpool. Alisson s'est troué pour la troisième fois en une semaine en manquant totalement une sortie hors de sa surface. Le Brésilien a percuté son défenseur Ozan Kabak et laissé Vardy pousser le cuir dans les filets vides (81eme). Une réalisation qui a assommé les Reds, mais ce n’était pas la dernière du match. Quatre minutes plus tard, ce fut au tour de Harvey Barnes de profiter d’une erreur adverse pour envoyer le cuir au fond et sceller définitivement les débats (85eme).

What a bonkers 5 minutes of football. It’s not good on the heart at my age. What a turnaround for @LCFC 🙌🏻

— Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) February 13, 2021



Cette fin de partie à sens unique est cruelle pour Liverpool, mais elle n’est pas le fruit du hasard et surtout il n’y a plus lieu de parler d’accident de parcours. Le revers du jour est le quatrième en six matchs pour Mohamed Salah et consorts. C’est indigne d’une équipe de ce statut. Avec les trois nouveaux points abandonnés, ils pourraient d’ailleurs se trouver à la septième place du classement à l’issue de cette journée. Il ne sera alors plus question de viser la Ligue des Champions, mais assurer une place en Europe la saison prochaine.