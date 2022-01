7e de Premier League avec un match en moins, les Mancuniens devaient absolument l'emporter s'ils ne voulaient pas être distancé dans la course à la Ligue des Champions. Mais face à West Ham, la tâche s'annonçait très ardue. Et Cristiano Ronaldo était tout proche d'ouvrir le score à la 20e minute. Le joueur portugais profitait d'un service de son compatriote Bruno Fernandes et était à deux doigts de reprendre cette offrande. Quelques instants pus tard, une tête de Dalot passait loin de la cage d'Areola. 0-0, le score au repos. La domination relative mancunienne se heurtant à à une défense de West Ham bien en place.



⏲ An hour played and we’re still searching for a breakthrough 🔎#MUFC | #MUNWHU pic.twitter.com/r05VJ3AnkM

— Manchester United (@ManUtd) January 22, 2022

United allait continuer à dominer les échanges en début de seconde période. Bruno Fernandes alimentait Fred dans l'intervalle côté gauche et la tentative soudaine du Brésilien était repoussée par un Areola décidément très en forme. West Ham s'offrait ensuite enfin une grosse occasion, avec une frappe de Bowen pied droit qui filait dans le petit filet de David De Gea. Mais ce sont bien les Red Devils qui allaient avoir le dernier mot. Sur l'une des dernières actions de la partie, Rashford marquait en profitant d'une offrande d' Edinson Cavani, lui-même servi par Martial côté gauche. 1-0, score final. United s'impose in extremis.