Quatre jours après avoir fessé Southampton (9-0), Manchester United retrouvait ce samedi son pré, en cherchant à revenir provisoirement au contact de son impressionnant voisin de Manchester City. Et pour cela, il fallait se défaire du Everton de Carlo Ancelotti. Une mission confiée entre autres à l'ancien Parisien Edinson Cavani. Souvent inspiré face aux Toffees, le meilleur buteur de l'histoire du PSG a débloqué la situation dès la 24eme minute. Une combinaison entre Bruno Fernandes et Marcus Rashford a permis au dernier cité de centrer au second poteau, où El Matador a trompé Olsen d'une belle tête piquée, étalant au passage sa science du placement. C'est juste avant le repos que Manchester United a fait le break. Et de quelle manière... Accusé de ne marquer que sur penalty, Bruno Fernandes est allé s'offrir une frappe magistrale. Un tir lobé du droit qui est allé se lover dans la lucarne opposée pour le 13eme but du Portugais cette saison, plus que tout autre milieu de terrain du Top 5 européen. Sur cette démonstration, United est rentré aux vestiaires confiant.En seconde période, la dynamique a changé du tout au tout. Everton a trouvé des ressources pour revenir dans la partie et les certitudes mancuniennes se sont effilochées. Mis sur orbite par les bons soins de Tom Davies dans le dos la défense locale, Dominic Calvert-Lewin a échoué sur De Gea, mais Doucouré a bien suivi (1-2, 49eme minute). Puis 2-2 trois minutes plus tard grâce à une frappe gagnante du gauche de James suite à un service de Doucouré. Si l'attaque des Red Devils a donné pleine satisfaction, elle a été trahie par une défense pusillanime. Mais la balance a de nouveau pesé du côté offensif du terrain, même si c'est d'un milieu de terrain que viendra la lumière. Un ballon de Luke Shaw sur coup de pied arrêté et McTominay a été là pour redonner l'avantage aux Mancuniens. À dix minutes du terme, Bruno Fernandes a contourné le mur d'un enroulé prometteur mais non cadré sur coup franc. Les Red Devils se sont ensuite offerts une frayeur quand Digne a frappé du gauche sur le poteau droit de David De Gea en fin de rencontre. Une coup de semonce suivi par un coup de canon. Car Everton a insisté et égalisé à la toute dernière seconde. Calvert-Lewin s'est illustré d'un tir croisé du gauche sur le dernier coup franc du match. Everton accroche donc Manchester United, qui peut avoir des regrets (3-3).