Premier League (J23) : Kane et Son relancent Tottenham

Trois semaines après son dernier succès en championnat, Tottenham a enfin pu lever les bras au ciel ce dimanche, grâce à sa victoire face à West Brom (2-0, 23eme journée de Premier League). José Mourinho a pu compter sur le retour en forme de Harry Kane, et du nouveau but de son acolyte de l'attaque londonienne, Heung-min Son. Ce succès permet aux Spurs de repasser devant Chelsea pour occuper la septième place du classement.



Après avoir manqué les deux derniers matchs de son équipe suite à une blessure à une cheville, Harry Kane a tout de suite pesé positivement dans le jeu de Tottenham. Souvent bien servi, l'attaquant a toutefois eu le plus grand mal à faire preuve de précision au cours d'une première période largement dominée par les locaux (70% de possession), mais vierge de tout but. Et c'est finalement dix minutes après le retour des vestiaires, que Kane va trouver la faille.



Auteur de son treizième but de la saison en championnat, l'avant-centre international anglais a mis son équipe sur orbite (1-0, 54eme). Comme libérés, les Spurs n'ont pas traîné pour doubler la mise, cette fois grâce à Son (2-0, 58eme). Le Sud-Coréen s'est lui aussi offert sa treizième réalisation de la saison en PL. Avec un tel duo retrouvé, Tottenham n'a plus lâché son avantage et l'a logiquement emporté face à la lanterne rouge.

L'Europe à nouveau accessible

Cette première victoire en trois semaines permet à José Mourinho et ses hommes de grimper au septième rang, à égalité de points avec Chelsea, mais avec une meilleure différence de buts. Les Spurs peuvent toujours croire à une qualification européenne puisqu'il reviennent par ailleurs à trois points de la cinquième place occupée par West Ham, qui compte un match en moins.