Premier League (J22) : Liverpool double Chelsea

Si les absences conjuguées de Mohamed Salah et Sadio Mané avaient pu manquer jeudi soir contre Arsenal, en demi-finales aller de League Cup (0-0), il n'en a rien été dimanche contre Brentford en Premier League. Vainqueurs 3-0, les Reds ont déroulé, même s'il a fallu attendre la toute fin de première période avec l'ouverture du score de Fabinho (44eme). Après le repos, les joueurs de Jürgen Klopp ont tranquillement enfoncé le clou par Oxlade-Chamberlain (69eme) puis Minamino (77eme), ce qui permet à Liverpool d'être la dernière équipe à croire encore de très loin au titre.



Virtuellement, puisqu'ils comptent un match de moins, les Reds peuvent espérer revenir à huit points de Manchester City (les deux cadors s'affronteront à l'Etihad Stadium le 9 avril). C'est surtout une belle opération pour la deuxième place, puisque Liverpool repasse devant Chelsea - battu samedi à Manchester City (1-0) - et prend deux points d'avance, là aussi avec un match de moins par rapport aux Blues.



Fabinho est logiquement satisfait (pour la BBC) : "C'était vraiment bien, on avait besoin de ces trois points et d'une bonne performance, donc c'est super de faire ça devant nos supporters. Ce sera bien pour augmenter notre confiance. Mon but était important, quand je peux aider l'équipe offensivement c'est aussi important pour moi... On a vraiment bien joué, notamment les trois de devant, on a eu beaucoup d'occasions et c'est une opportunité pour tout le monde de montrer ses qualités et de s'améliorer." Alvaro Fernandez, le gardien espagnol, peut confirmer, lui qui a sorti de nombreux arrêts pour éviter une douloureuse plus sévère.