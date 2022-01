Premier League (J21) : Manchester United tombe face à Wolverhampton

Une mauvaise opération pour un United trop brouillon



A famous win for @Wolves!

They beat Man Utd at Old Trafford for the first time in the #PL#MUNWOL pic.twitter.com/7bqTQIbdwg



— Premier League (@premierleague) January 3, 2022

Manchester United avait terminé l'année 2021 par un succès relativement probant face à Burnley (3-1). Le coach des Red Devils, Ralf Rangnick, avait salué la performance réalisée ce soir-là. "Je dirais qu'offensivement, oui, c'est la meilleure performance depuis mon arrivée". Ce lundi, face à une opposition plus relevée, les partenaires de Cristiano Ronaldo ont peiné durant de trop longues minutes, avant de s'améliorer peu à peu dans le jeu.devant Ruben Neves (12ème), ou encore Nelson Semedo (18ème).Avec un score nul et vierge à la pause,. Plus offensif, Manchester United s'est procuré quelques occasions, avec une intensité supérieure dans son jeu. Toutefois, l'entrant a vu son tir de l'intérieur du pied droit heurter la barre (67ème) avant que Ronaldo ne marque un but refusé pour hors-jeu (68ème). Porté vers l'avant dans une rencontre qui est devenue rythmée au fil du temps, United a presque craqué une première fois : sur un coup-franc de Romain Saïss, le ballon a terminé sa course sur la barre transversale de David De Gea (75ème).Le portier des Red Devils n'a en revanche rien pu faire sur le tir de João Moutinho : profitant d'une relance plein axe de Phil Jones, le milieu de terrain a contrôlé le ballon à l'entrée de la surface de réparation avant de l'envoyer au fond des filets (82ème). Défait devant son public,Plutôt joueuse, la formation de Wolverhampton intègre elle le top huit de Premier League, à trois points de sa victime du soir.