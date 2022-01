Un Chelsea invaincu depuis 7 rencontres voulait prendre de l'avance sur Liverpool, qui disposant d'un match en retard, voulait repasser potentiellement devant. il y avait donc de l'enjeu. Quid du jeu ? Les Reds ouvraient le score dès la 9e minute. Chalobah ratait sa tête plongeante et laissait filer Mané. Ce dernier effaçait Mendy d'un crochet et marquait d'une frappe rasante du gauche.Le ton était donné, d'autant que les hommes de Klopp allaient doubler la mise en première période. C'est Mohamed Salah, qui à la 26e minute, profitait d'un centre d'Alexander-Arnold pour scorer dans un angle fermé. 0-2, puis 1-2, quand Mateo Kovacic réduisait la marque d'un véritable bijou. L'ancien joueur du Real Madrid réussissait une volée du droit splendide sur un coup franc repoussé.Les Blues allaient égaliser dans la foulée. Mis sur orbite par Kanté dans la surface dans le dos d'Henderson, Pulisic frappait du gauche dans la lucarne opposée pour le 2-2. Les occasions se multipliaient ensuite en seconde période, dans ce match très agréable, avec en point d'orgue cet arrêt reflexe de Kelleher sur une demi-volée du gauche signée Pulisic aux 6 mètres, à l'heure de jeu. Mais plus rien n'allait être marqué et