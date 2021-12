Premier League (J20) : Tottenham accroché à Southampton

FULL-TIME Southampton 1-1 Spurs

10-man Southampton stand firm to claim a hard-earned point#SOUTOT pic.twitter.com/jCbAV5NCEN



La mauvaise opération des Spurs

Mohammed Salisu

Bryan

. En déplacement sur la pelouse de Southampton ce mardi, les Spurs n'ont pas forcément brillé lors d'une rencontre jamais facile à aborder. Après 20 minutes de jeu, les joueurs d'Antonio Conte ne parvenaient pas à mettre le pied sur le ballon - 57% de possession pour l'opposant - et, à l'exception d'un but refusé de Ben Davies pour hors jeu, peinaient à créer du danger. Plus percutant, Southampton a ouvert le score lors de la 25ème minute avec un tir superbe en demi-volée de la part de James Ward-Prowse qui ne laissa aucune chance à Hugo Lloris.Juste avant la mi-temps, Tottenham a profité de la maladresse depour revenir dans le match. Coupable d'un tacle maladroit à l'encontre de Heung-min Son dans la surface de réparation, le défenseur a été expulsé. Harry Kane, lui, ne s'est pas privé de faire la différence sur penalty en inscrivant du même coup son quatrième but en seize matchs de Premier League cette saison. En seconde période, très offensif, Tottenham a poussé, mais s'est vu refuser deux buts, d'abord pour hors-jeu, avec Harry Kane (53ème), puis en raison d'une faute de Matt Doherty sur Forster (67ème). Les entrées de Lucas Moura à la place de Dele Alli et deGil à la place d'Emerson Royal n'ont pas eu les effets escomptés pour les Spurs qui ont manqué l'occasion de se rapprocher du top quatre.