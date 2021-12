Premier League (J20) : Manchester United enchaîne contre Burnley

Depuis pratiquement un mois et cinq matchs, Manchester United est parvenu à inscrire plus d'un but au cours d'une même rencontre. Pas de chance pour Burnley, victime du jour à Old Trafford face aux partenaires de Cristiano Ronaldo (3-1). Grâce à leur succès, les Red Devils repassent provisoirement devant Tottenham et grimpent à la sixième place du classement de Premier League, à égalité de points avec West Ham (5e).



Les choses ont très rapidement tourné en faveur des locaux avec un premier but inscrit dès la huitième minute de jeu par Scott Mc Tominay (1-0), suivi d'un csc du malheureux Ben Mee sur une frappe initiale de Jadon Sancho (2-0, 27e). Quant à Cristiano Ronaldo, il a également participé à la fête en claquant le troisième pion de son équipe moins de dix minutes plus tard (3-0, 35e). Départ en trombe pour United, mais comme bien trop souvent, un nouveau but encaissé bêtement, cette fois sur un contre parfaitement conclu par le vétéran Aaron Lennon -(3-1, 38e).

Happy birthday Sir Alex

Quarante-cinq premières minutes de feu et de folie pour les spectateurs venus garnir les tribunes d'Old Trafford qui auraient presque pu rentrer chez eux dès la mi-temps puisque plus rien ne se sera passé lors du second acte. Unet une opportunité de réduction du score pour les visiteurs dans les dernières minutes, mais au final un score identique à celui affiché à la pause (3-1). Ce succès de Manchester United fera en tout cas plaisir aux supporters mancuniens et au premier d'entre eux puisque