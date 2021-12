Manchester City prend le large en tête du championnat anglais. Tandis que ses deux principaux concurrents pour le titre, en l’occurrence Chelsea et Liverpool, ont abandonné des points lors de leurs sorties respectives cette semaine, les Eastlands, eux, ont fait le boulot lors d’un déplacement à Brentford. Chez les promus, ils ont signé un court mais précieux succès (1-0) grâce à une réalisation de Phil Foden.

Une victoire sans relief

Pour ce rendez-vous, et vu l’enchainement des matches en cette période des fêtes, Pep Guardiola a choisi de faire tourner quelque peu. Le coach catalan a notamment laissé sur le banc Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez et Raheem Sterling. Trois joueurs importants, et dont l’absence s’est plutôt faite ressentir avec un manque de percussion constaté aux avant-postes.



Les Sky Blues n’ont pas eu leur rendement habituel offensivement, mais ils ont fait la différence au moins une fois devant et cela a suffi à leur bonheur. Au quart d’heure du jeu, Foden parvenait à débloquer la situation en convertissant à la limite du hors-jeu un excellent service de Kevin De Bruyne.

Man City accentue son avance

Après ce but, les locaux ont donc resserré le verrou derrière, ne laissant que peu d’espaces à leurs opposants. Dans le jeu, City a ainsi eu du mal à se montrer menaçant. Il s’est alors remis à des frappes de l’extérieur de la surface pour essayer de doubler la mise. Ce fut sans succès, avec des essais vains de De Bruyne (66e) et de Fernandinho (77e). A la 86e, il y a aussi un but refusé à Aymeric Laporte pour un léger hors-jeu à la réception d’un coup franc.



Au final, sans forcer mais à la faveur d'une prestation défensive beaucoup plus solide que celle livrée contre Leicester il y a trois jours, le champion d’Angleterre a réussi à empocher les trois points mis en jeu. Il en est à 9 victoires consécutives en Premier League. Un rythme d’enfer que personne n’arrive à suivre. Même si on n'est qu’à la mi-saison, ça sent bon un deuxième sacre consécutif pour De Bruyne et consorts.