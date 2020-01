Leicester a dominé les débats chez les Magpies, notamment en première période où les Foxes ont marqué par deux fois. Ayoze Perez, l'ancien de Newcastle, marquait dès la 36e minute en profitant d'une très mauvaise relance signée Lejeune. Trois minutes plus tard et sur une nouvelle erreur de Lejeune face au pressing conséquent des visiteurs, Maddison tentait et réussissait une frappe puissante qui faisait mouche pour le second but des siens. Maddison sera remplacé dans le second acte par Choudhury , qui marquait le troisième but des Foxes peu après son entrée en jeu. À noter que les Blessures avaient réduit Newcastle à dix dès le retour des vestiaires. Leicester s'offre quatre points d'avance sur Manchester City, qui compte un match en moins.







Tottenham s'est fait surprendre dès le quart d'heure de jeu chez les Saints. Un but signé Ings, qui après un service de Stephens en profondeur, se jouait d'Alderweireld d'un joli coup du sombrero avant de tromper Gazzaniga qui n'avait pas bronché sur sa ligne. Les Spurs joueront de malchance dans le second acte puisque sur une action débouchant sur un but refusé d'Harry Kane, l'attaquant anglais se blessait et quittait ses coéquipiers.