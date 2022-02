Premier League (J20) : Lacazette délivre Arsenal au bout de la nuit

Tout a bel et bien changé à Arsenal. Même lorsqu'ils sont embarqués dans une soirée difficile, les Gunners parviennent désormais à retourner la situation, comme ils viennent de le faire jeudi soir face à Wolverhampton (2-1) dans leur antre de l'Emirates Stadium. Menés depuis la dixième minute sur un but de Hee-Chan Hwang, qui avait profité d'une bévue de Gabriel, les joueurs de Mikel Arteta ont d'abord égalisé à huit minutes de la fin par Nicolas Pépé (1-1, 82eme) qui était entré peu de temps auparavant. Et puis, à la 95eme minute, après un premier tir du jeune Bukayo Saka détourné par José Sa, Alexandre Lacazette a fini par provoquer un but contre son camp ô combien salvateur de la part du gardien portugais - même s'il faut encore attendre pour être certain que le but ne soit pas attribué à l'attaquant français.



Les Wolves, en première comme en seconde période, ont eu plusieurs opportunités de 2-0 en leur faveur (13eme, 47eme). Mais voilà, la dynamique d'Arsenal est décidément bien éloignée de leurs grandes difficultés de la saison dernière ou même du début de cet exercice 2021-2022. Avec deux matchs de retard, les Londoniens recollent ainsi à un petit point de la quatrième place de Manchester United, soit la dernière qualificative pour la Ligue des champions (dont Arsenal est absent pour la cinquième année de suite). C'est aussi - et surtout ? - la confirmation d'une excellente opération au lendemain de la défaite de Tottenham à Burnley (1-0), alors que les deux clubs de la capitale pouvaient se retrouver virtuellement à égalité au départ de cette semaine de remise à jour du calendrier.