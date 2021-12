Premier League (J20) : Chelsea accroché par Brighton

Chelsea savait la marche à suivre, avant la réception de Brighton, ce mercredi soir sur la pelouse de Stamford Bridge. Avec la défaite de Liverpool à Leicester (1-0), un nul suffisait aux Blues de Thomas Tuchel afin de devenir de nouveau les dauphins de Manchester City en Premier League. Rien n'a été aisé pour un Chelsea clairement en souffrance, qui a su ouvrir le score grâce à un but polémique inscrit par Romelu Lukaku à la 28ème minute. Polémique car, sur le coup de tête vainqueur de l'attaquant, son coude a heurté le visage de Neal Maupay juste avant de reprendre le ballon, engendrant un saignement important. Après plusieurs secondes d'hésitation, l'arbitre de la rencontre, Mike Dean, a validé la réalisation avec l'assistance du VAR.

Chelsea a été soulagé par l'entrée de Kanté, avant de craquer

Les visiteurs, eux, n'ont eu de cesse de mettre la pression, parvenant à provoquer de nombreuses situations claires devant le but gardé par Edouard Mendy. Cependant, ni Lallana (38ème), ni Bissouma (53ème) ou encore Maupay (57ème) n'ont pu faire trembler les filets de Chelsea. Privé de Ben Chilwell et Thiago Silva - blessés - mais également de Timo Werner et Ruben Loftus-Cheek (Covid-19), Thomas Tuchel s'est même risqué à faire rentrer en jeu N'Golo Kanté, sorti blessé dimanche à Aston Villa et longtemps incertain pour ce match (67ème).. Toutefois, entré en jeu à la 80ème minute, Danny Welbeck est venu briser les espoirs de victoire des Blues, d'une tête croisée imparable afin d'égaliser (91ème).Tenu en échec, Chelsea doit désormais penser à son prochain match, qui sera le premier en 2022 :