Cucurella delivers a superb corner, Kalidou thumps it home on the volley! 😎

🔵 1-0 ⚪️ [21] #CheTot https://t.co/zzfk3K1UbW



— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2022

Face à Tottenham et pour le compte de la 2e journée de Premier League, Chelsea a ouvert le score grâce à ses recrues. Dès la 19e minute et sur un corner concédé par Lloris quelques instants plus tôt, la dernière recrue des Blues Marc Cucurella centrait vers le second poteau, l'ancien défenseur de Naples Kalidou Koulibaly réussissait une superbe volée du droit pour son premier but avec Chelsea. La réaction des Spurs ne se faisait pas attendre avec une frappe angle fermé de Sessegnon que l'excellent Mendy repoussait. Juste avant le repos, Ruben Loftus-Cheek ratait de peu le très bon centre en profondeur du capitaine Jorginho,Peu après le repos, Son osait une frappe compliquée du gauche que Mendy repoussait du coude. Ce match qui restait à sens unique en faveur des locaux voyait ensuite les Blues prendre possession presque exclusivement du ballon et enchaîner les corners.. Et à 20 minutes de la fin, Pierre-Emile Höjbjerg trompait enfin Édouard Mendy avec un tir croisé et rasant du droit. Mais Reece James redonnait l'avantage aux Blues à 13 minutes du terme. Néanmoins, Kane était là pour égaliser en toute fin de rencontre de la tête sur corner ! 2-2, score final, Chelsea rate l'occasion de s'offrir la peau des Spurs. À noter un accrochage entre Thomas Tuchel et Antonio Conte durant la rencontre.