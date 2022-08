Une erreur d'affichage ? Un bug ? Pas du tout. Le score de Brentford-Manchester United à la pause était bien de 4-0 en faveur de la formation entraînée par le Danois Thomas Franck, samedi en début de soirée à l'occasion de la deuxième journée de Premier League.



Erik ten Hag, son homologue des Red Devils, se défigurait un peu plus à chaque réalisation des modestes pensionnaires du Championnat d'Angleterre. Da Silva ( 10e), Jensen ( 18e), Mee ( 30e) et Mbeumo ( 35e) sont en quelque sorte entrés dans la riche histoire du club mancunien.

Un déclin récent

Seules deux équipes en Premier League avaient réussi auparavant à marquer quatre fois en une période contre les pensionnaires d'Old Trafford, souligne Opta : Tottenham en octobre 2020 et Liverpool un an plus tard (octobre 2021). Le score en est finalement resté à 4-0. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers sont plus que jamais en pleine déliquescence.