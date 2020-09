46' - Back underway in the second half, as @Thiago6 is on to make his Reds debut, replacing Henderson at half time 👊🔴

September 20, 2020

La Premier League vient à peine de débuter que l'on assiste à un immense choc entre Chelsea et son armada de recrues onéreuses et le champion en titre, Liverpool, pas non plus manchot cet été sur les marchés. Après plus de 220 millions d'euros dépensés, les Blues semblent armés pour concourir tout en haut du tableau cette saison. Les hommes de Frank Lampard ambitionnaient de passer haut la main le test constitué par la venue des Reds. Un révélateur plus ardu que prévu, sachant que sur la fin d'une première période terne et indigne du prestigieux casting, Chelsea s'est retrouvé avec un joueur en moins, quandUn carton rouge à zéro, le score au repos.Liverpool dominait le début de seconde période, notamment après l'incorporation de la recrue Thiago Alcantara au repos. Les Reds trouvaient d'ailleurs le fond des filets adverses non pas grâce à une recrue, mais grâce à Sadio Mané. Après avoir combiné avec Mohamed Salah sur le flanc droit, Roberto Firmino centrait pour la tête de l'international sénégalais. 1-0. Mané allait d'ailleurs inscrire le but du 2-0 quatre minutes plus tard suite à une erreur de Kepa Arrizabalaga. Encore une. Le dégagement du très décrié portier basque était repoussé par Mané et Chelsea était de nouveau trahi par son gardien. La physionomie de la rencontre changeait du tout au tout. Chelsea subissait et souffrait, tandis que Liverpool poussait. Le choc n'en était plus un. Et pour couronner le tout, les Blues rataient même un penalty par l'entremise de Jorginho, une sentence obtenue suite à la deuxième intervention d'Alcantara sous le maillot des Reds, lui qui avait accroché Werner dans la surface. Et si Kepa était perfectible dans ses cages, ce n'était pas le cas d'Alisson, décisif face à Tammy Abraham à 5 minutes du terme.Plombé par une exclusion et son gardien, Chelsea s'incline face au champion en titre.