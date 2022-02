Premier League (J19) : Liverpool atomise Leeds et relance la course au titre

Festival de Liverpool, Tottenham chute après son exploit

Liverpool n'a pas laissé passer l'occasion de relancer la course au titre en Premier League.. Comme souvent, Mohamed Salah s'est montré décisif dans le succès des siens. Sur penalty, l'attaquant a inscrit ses 18ème et 19ème buts de la saison (15ème et 35ème). Buteur, il a également été passeur décisif en servant Joël Matip lors d'un une-deux d'école (30ème). Le récent finaliste de la CAN a été très proche d'inscrire un triplé mais son ballon piqué devant Illan Meslier a été renvoyé par Junior Firpo (45ème+2).Largement devant avec le score de 3-0 à la pause, les Reds n'ont pas baissé le pied lors du second acte face à une formation de Leeds qui, mentalement, est apparue totalement dépassée. Si il a fallu patienter 10 minutes après le retour des vestiaires afin d’assister au premier tir du second acte, œuvre de Sadio Mané, les visiteurs ont pu solliciter Alisson mais ni Adam Forshaw (64ème) ni Raphinha (66ème) n'ont pu tromper la vigilance du portier des Reds. Finalement, Liverpool a su faire craquer la désormais pire défense de Premier League (56 buts encaissés pour Leeds, ndlr) avec la réalisation de Mané, trouvé par Jordan Henderson (80ème). Le vainqueur de la CAN inscrira même un doublé en fin de rencontre (90ème) ; avant que Van Dijk ne se joigne à la fête d'une tête imparable (90ème+3) pour un net succès 6-0.Dans les autres matchs en retard disputés ce mercredi soir, Tottenham s'est montré incapable de confirmer son succès retentissant obtenu à l'Etihad Stadium contre City (2-3).. Au classement, Tottenham reste à la 8ème position tandis que Burnley quitte son rang de lanterne rouge, parvenant à grimper à la 18ème position. Antonio Conte n'a d'ailleurs pas apprécié le revers de son équipe et s'est lui-même jugé sévèrement en conférence de presse. "Nous faisons tout pour changer la situation mais cela ne suffit pas. Peut-être que je ne suis pas si bon. Tottenham m'a appelé pour changer les choses mais je suis trop honnête. Je pourrais juste prendre mon salaire mais je suis trop honnête. Nous avons perdu quatre matchs sur cinq. C'est inacceptable", a-t-il affirmé. Crystal Palace est lui allé s'imposer à Watford (1-4), parvenant à empocher son premier succès en 2022.