Premier League (J19) : Cavani sauve Manchester United à Newcastle

Newcastle a cru durant un moment que la forme démontrée par Allan Saint-Maximin allait suffire. Englué à la 19ème place du classement avant le coup d'envoi de cette rencontre face à Manchester United, le club anglais devait chercher loin afin de trouver un espoir d'optimisme. Les Magpies restaient en effet sur trois revers consécutifs concédés face à Leicester (4-0), Liverpool (3-1) et Manchester City (0-4). Et ce lundi soir, notamment grâce à un Saint-Maximin virevoltant, la formation d'Eddie Howe a su bouger dans les grandes largeurs Red Devils de Cristiano Ronaldo, très peu inspirés. Suite à une perte de balle de Raphaël Varane pleine axe, l'ancien élément de l'OGC Nice a été trouvé à l'entrée de la surface avant de se jouer d'une défense trop passive, et d'envoyer un ballon imparable dans les filets gardés par David De Gea (7ème). Ce quatrième but de la saison pour Saint-Maximin faisait alors le bonheur de son équipe.

Saint-Maximin omniprésent et blessé, Cavani en sauveur

A dramatic and engrossing night at St James' Park ends all square 👏#NEWMUN pic.twitter.com/IXAbDfXoMP

— Premier League (@premierleague) December 27, 2021

En face, voyant son équipe être menée au score à la pause, Ralf Rangnick a bien sûr tenté de changer les choses, avec les entrées combinées d'Edinson Cavani et Jadon Sancho aux places de Fred et Mason Greenwood. Face à la pire défense de Premier League (41 buts encaissés alors, ndlr),. Procédant par attaques rapides, les locaux se sont eux procurés quelques opportunités, notamment par le biais d'un tir de Saint-Maximin, encore lui, repoussé par De Gea (47ème). Par la suite, Fraser a également eu sa chance, comme Saint-Maximin, sans parvenir à inscrire le but du break.. Dans la foulée, Saint-Maximin a sollicité De Gea, sans réussite, avant que le meilleur buteur de l'histoire du PSG ne passe près d'un doublé (75ème). Touché suite à un contact avec Maguire, l'ancien joueur de Nice a dû sortir sur blessure à la 82ème minute, sous l'ovation nourrie du public de St James Park. United a frôlé le chaos, pouvant compter sur un De Gea décisif avec une main ferme (87ème). Finalement, les deux équipes se sont séparées sur un score nul qui n'arrange personne : Manchester United reste septième, quand les Magpies sont eux dix-neuvièmes.