L’exploit dans le derby contre Manchester City le week-end dernier n’a pas été vraiment bonifié par United. Les Red Devils ont concédé le nul contre Everton à domicile ce dimanche (1-1). Même s’ils en sont à six matchs sans défaite en Premier League, ils perdent une place au classement, dépassés par Tottenham, vainqueur sur le fil à Wolverhampton (1-2). Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer regretteront forcément de ne pas avoir concrétisé leur domination d’ensemble sur les Toffees (66% de possession, 24 tirs à 8). Ils regretteront aussi cette ouverture du score bêtement concédée. Le ballon a malencontreusement rebondi sur Victor Lindelöf, après une sortie ratée de David De Gea sur corner (0-1, 36eme).

Le symbole Greenwood



Jusqu’à ce coup du sort, les Mancuniens avaient obtenu les meilleures situations. Mais Jesse Lingard (1ere), Marcus Rashford (10eme) et Daniel James (11eme) avaient tous manqué de précision dans le dernier geste, le deuxième butant ensuite sur Jordan Pickford (26eme). La supériorité mancunienne, avec un Anthony Martial titulaire, s’est encore intensifiée au retour des vestiaires. Lindelöf n’est pas passé loin de se rattraper (70eme), mais c’est Mason Greenwood qui arraché le nul (1-1, 77eme). Un sacré symbole pour MU, qui disputait son 4 000eme match officiel de suite avec au moins un joueur issu de son centre de formation sur la feuille de match. Une série monstrueuse qui montre bien ce qu’est ce club historique du football européen.

Vertonghen ce héros



Les Mancuniens se retrouvent néanmoins 6emes de Premier League, un point derrière les Spurs de José Mourinho. Les Londoniens ont décroché un succès étriqué sur la pelouse de Wolverhampton (1-2). Une tête de Jan Vertonghen sur corner dans le temps additionnel a donné la victoire au vice-champion d’Europe en titre (91eme). Avant cela, Adama Traoré avait répondu d’une frappe puissante (67eme) à l’exploit personnel de Lucas pour ouvrir le score (8eme), avec son 4eme but de la saison en championnat. Tottenham en est désormais à 4 victoires pour une seule défaite en Premier League sous Mourinho. Un rythme qui lui permet de revenir à trois points de Chelsea et du Big Four.