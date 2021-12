Premier League (J17) : Arsenal enchaîne contre West Ham

Arsenal dans le top 4, West Ham en perte de vitesse

es Hammers n'ont remporté qu'un de leurs six derniers matchs en Premier League et voient Arsenal passer devant, à la quatrième position du classement.

, ce mercredi soir. Grâce à des réalisations de Gabriel Martinelli (48ème) et Emile Smith-Rowe (87ème), les Gunners ont pris le meilleur sur une formation des Hammers trop peu entreprenante pour espérer mieux. En fin de première période, Arsenal a eu quelques occasions, sans parvenir à faire la différence ; Kieran Tierney a notamment trouvé la barre transversale à la suite d'une superbe parade de Lukasz Fabianski devant lui. Le deuxième but de la saison de Martinelli, sur une passe décisive délivrée par Alexandre Lacazette aura placé les locaux sur la voie du succès.Un Lacazette qui, d'ailleurs, a manqué un penalty. Après un contact avec Vladimir Coufal, l'international français s'est écoulé dans la surface de réparation, provoquant du même coup l'exclusion de son opposant pour accumulation de cartons jaunes (67ème). Toutefois, le tir de l'attaquant des Gunners a été stoppé par un Lukasz Fabianski réactif sur sa gauche. Le but du break, œuvre de Smith-Rowe après une perte de balle de Saïd Benrahma est venu donner plus d'ampleur au succès d'Arsenal.