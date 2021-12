Wolverhampton a longtemps retardé l’échéance

Manchester City a tremblé vers la fin

Manchester City n’est pas au mieux en ce moment. Après sa défaite contre Leipzig en Ligue des Champions (1-2),A domicile, elle ne l’a emporté que sur le plus petit des écarts et l’unique but a été inscrit sur pénalty. C’est Raheem Sterling qui a transformé la sentence à la 66minute, suite à une main de Joao Moutinho dans la surface.Les Eastlands ont donc dû puiser dans leurs réserves pour faire le plein de points. Pourtant pendant un peu plus d’une mi-temps, ils ont évolué en supériorité numérique.Ce dernier s’est vu indiquer le chemin des vestiaires pour deux cartons jaunes récoltés bêtement en l’espace de deux minutes.C’était le tournant du match et il survenait au terme d’une première période qui aura été assez peu rythmée, en raison des nombreux arrêts de jeu.L'approche des Wolves aurait pu être payante s’il n’y avait donc pas eu ce pénalty concédé. Car dans le jeu, ils n’ont jamais cédé. Ils ont mis tout en œuvre pour préserver leur cage, à l’instar du capitaine Coady qui a sauvé d’une belle tête sur la ligne une tentative de Gundogan (55). Le gardien José Sa a aussi brillé face à Gabriel Jesus (81) et il y a également eu une occasion de Phil Foden, contrée par le dos d’un défenseur à la 91Offensivement, l’équipe de Bruno Lage n’a en revanche pas montré grand-chose.. L’essai de Max Kilman (93) a été détourné in-extremis par Ederson sur sa ligne. Le Brésilien préservait ainsi ses filets inviolés, et c’est la 100fois qu’il parvenait à le faire avec les Sky Blues. Un accomplissement dont il peut être fier, surtout qu’il sauve deux précieux points aux siens.