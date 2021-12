53' - Robertson's out-swinging corner sees van Dijk rise highest. Martinez pushes his powerful header over.

Un match étrange pour Steven Gerrard. La légende de Liverpool se rendait sur le terrain de ses anciens exploits à la tête de sa nouvelle formation d'Aston Villa et Gerrard comptait bien mettre à l'arrêt la marchine de la Mersey, qui au coup de sifflet initial, restait sur une série de six victoires consécutives. Mais si Aston Villa a fait mieux que résister, les Reds ont dominé la plus grande partie de la rencontre. Emiliano Martinez devait intervenir sur une tête d'Andy Robertson dès la 16e minute. Dix minutes plus tard, le même Martinez devait intervenir sur une tête de Matip puis sur une frappe de l'omniprésent Mohamed Salah. 0-0, le score au repos.Les gants de Martinez continuaient de chauffer dans le second acte, mais c'est finalement sur penalty que les Reds allaient ouvrir le score. Excellent tout au long du match, Tyrone Mings se rendait coupable d'une faute sur Mohamed Salah, qui se chargeait d'exécuter la sentence. Les Reds ne relâchaient pas la pression pour autant.. Plus rien n'allait être marqué dans cette partie et les Reds peuvent ainsi enchaîner de belle manière, aux dépens de Steven Gerrard. Liverpool revient à un point du leader Manchester City.