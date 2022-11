Quand Haaland n'est pas là, c'est Alvarez qui prend le relais 👏









LA VICTOIRE DE MAN CITY À LA DERNIÈRE MINUTE 😱







Les éléments étaient contre eux mais. Malgré l'intense pluie et le carton rouge reçu par Cancelo provoquant l'égalisation adverse surla formation de Pep Guardiola a dominé samedi les Londoniens (2-1).Une victoire arrachée dans le temps additionnel sur un penalty transformé par Haaland (90+5). De retour à la compétition à l'occasion de cette 15e journée de Premier League, l'attaquant norvégien a profité d'une faute subie par De Bruyne (balayé légèrement par Robinson) pour inscrire sonLes Cityzens avaient d'abord ouvert le score par une frappe de. La sortie de Cancelo n'a d'ailleurs pas du tout handicapé Gündogan et compagnie. A 10, Manchester City a poussé et a été logiquement récompensé.Les Hammers, eux, trop timides ont en plus mal négocié de belles situations de contre. Tant mieux pour les Skyblues qui prennent provisoirement la tête du classement en Angleterre.