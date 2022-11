Premier League (J15) : Liverpool maîtrise Tottenham grâce à un doublé de Salah

Grosse affiche ce dimanche dans le championnat de Sa Majesté. Pour le compte de la 15e journée de Premier League, Tottenham recevait Liverpool. Une équipe des Reds qui n'atteint pas cette saison les cimes que l'on est en droit d'attendre d'elle, mais qui a rempli son contrat concernant cette rencontre. À l'image de Mohamed Salah. L'attaquant égyptien a ainsi ouvert le score suite à un très bon service signé Darwin Nunez dans la surface. Sa frappe du gauche trompait la vigilance de Lloris pour le 1-0. 5 minutes avant le repos, Salah, encore lui, s'offrait un doublé personnel. L'ancien joueur de la Roma profitait d'une remise ratée de Dier de la tête pour Lloris. Le défenseur ratait ainsi son geste et laissait Salah en profiter et se retrouver seul au duel face au portier français, qu'il battait d'une belle petite pichenette.



2-0, c'était donc le score au repos pour les Reds, opportunistes dans une rencontre de haute intensité, où les deux équipes ont fourni un beau challenge. D'ailleurs, à 20 minutes du terme, Harry Kane réduisait l'écart pour les Spurs. Le buteur maison de Tottenham plaçait sa frappe dans un trou de souris suite à un service de Kulusevski pour réduire la marque et relancer les locaux. Les Spurs faisaient tout pour revenir dans la partie et Kulusevski faisait beaucoup de mal à la défense des Reds avec ses inspirations. Les visiteurs souffraient, et Konaté déviait un centre de Perisic vers son but, mais Alisson était vigilant. 2-1, score final, Liverpool s'impose à Londres au terme d'un match très intense. Les Reds se relancent en championnat après deux défaites consécutives.