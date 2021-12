Premier League (J15) : Everton renverse Arsenal

Richarlison frustré deux fois par le VAR, mais finalement buteur

Arsenal a perdu sa place dans le top 5 la semaine passée suite à la défaite renversante subie face à Manchester United (3-2). Une place qui aurait pu être retrouvée dès ce lundi soir, en cas de succès sur la pelouse d'une équipe d'Everton en plein doute. Les joueurs dirigés par Mikel Arteta, avec un Alexandre Lacazette titulaire et capitaine à la place d'Aubameyang, ont dû démontrer de la patience dans une rencontre disputée et assez peu marquante en occasions lors du premier acte. Toutefois, deux buts consécutifs ont été marqués. C'est d'abord Richarlison qui a cru ouvrir le score à la 44ème minute de jeu après avoir repris de la tête un ballon adressé par Townsend. Après vérification du VAR, le but a finalement été annulé. Quelques minutes plus tard, seul dans la surface,Loin de traverser une dynamique favorable, avec 3 défaites consécutives face à Manchester City (3-0), Brentford (1-0) et Liverpool (1-4), Everton n'a pas lâché l'affaire en seconde période, démontrant beaucoup d'envie. Mais une nouvelle fois, le VAR a frustré la joie des locaux, et de Richarlison, qui s'est vu refuser un but pour la seconde fois de la soirée. Alors qu'il pensait avoir égalisé par le biais d'un beau tir dirigé dans le petit filet de Ramsdale, le Brésilien a été pris de court par l'assistance vidéo, à sa grande frustration (59ème). Plutôt en réussite au vu de sa prestation générale, Arsenal a finalement craqué, à la 80ème minute de jeu. Une nouvelle fois, c'est Richarlison qui s'est signalé, parvenant à reprendre la tête un tir deGray repoussé par la barre afin d'égaliser. L’abnégation démontrée par Everton a été récompensée quelques minutes plus tard avec un nouveau tir décisif de Gray. Parvenant à se réaxer plein axe, l'attaquant a ensuite trouvé le chemin des filets avec l'aide du poteau et a su faire frémir le public de Goodison Park (90 +2ème).