Premier League (J15) : Arsenal s'adjuge le derby contre Chelsea

Arsenal retrouve la tête et 2 points d’avance sur City

Dix points séparaient Chelsea et Arsenal avant la rencontre. Cette différence s’est vue dimanche à Stamford Bridge. Sans surclasser son adversaire, la formation de Mikel Arteta n’a eu besoin que d’un but de Gabriel pour reprendre à Manchester City la tête de la Premier League.Tout s’est joué, dans cette affiche de la 15eme journée, à l’heure de jeu sur un corner négligé par la défense des Blues. Une aubaine pour le tacle de Gabriel (0-1, 63e), juste récompense de la domination des Gunners dans ce derby londonien.Thiago Silva avait retardé l’échéance devant son coéquipier de sélection Gabriel Jesus (20e), le même avant-centre brésilien dévissant quelque peu après une tête plongeante (29e). Chelsea s’est montré réellement dangereux, si l’on peut dire, sur un centre puissant de Sterling coupé par White (81e). Trop peu évidemment pour perturber la sérénité du leader.Arsenal retrouve la première place du classement et les deux points d’avance sur les Cityzens. Les joueurs de Graham Potter, sans victoire en Championnat depuis le 16 octobre, restaient sur une correction subie à Brighton (1-4). Le mal de tête n'est pas parti.