Pour la première fois de la saison, Manchester City a remporté un match sans Erling Haaland. Le Norvégien étant absent pour blessure, les Sky Blues avaient le devoir d’assurer le plein de points et démontrer qu’ils peuvent aussi bien performer sans leur joueur vedette. C’est chose faite, même si ce fut dans la douleur et à la faveur d’une réalisation réussie sur coup de pied arrêté.



C’est sur un coup franc que les champions d’Angleterre en titre se sont détachés à la marque. Quatre minutes après le début de la seconde période, Kevin De Bruyne a trouvé la faille dans cet exercice. D’un tir parfaitement exécuté et avec l’aide du montant, il a réussi à battre le portier des Foxes (1-0). C’était donc le seul but des Eastlands. Et ce n’était pas loin d’être leur seule occasion franche de la partie.

Manchester City a souffert

Contre le 17e au classement, l’équipe de Guardiola a peiné pour imposer sa loi. Peut-être usée par l’enchainement des matches, elle a même été chahutée par moments. Juste après l’ouverture du score, Youri Tielemans a manqué l’égalisation de peu en envoyant le cuir sur la transversale. Et à cinq minutes du terme, c’est Kelechi Iheanachi qui a manqué d’offrir le point du nul aux siens. L’équipe de Brendan Rodgers n’a donc pas démérité. Si elle avait égalisé, personne n’aurait crié au scandale.



Au final, seul le résultat compte. Avec ce succès remporté, Manchester City s’empare provisoirement de la tête du championnat. Les Citizens devancent d’un point Arsenal, qui joue dimanche contre Nottinhgham.