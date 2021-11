Les Blues ralentis, United a eu chaud

Une domination outrageuse. Le Chelsea de Thomas Tuchel, véritable machine de guerre depuis l'arrivée de l'entraîneur allemand sur son banc, était opposé à une formation de Manchester United en transition permanente et qui est actuellement sous l'égide de Michael Carrick, en tant que coach aussi intérimaire qu'éphémère. Et forcément, les prestations des deux équipes s'en sont ressenties sur le pré. Dès la 3eme minute, un tir précoce de Hakim Ziyech était légèrement dévié par la cheville de Victor Lindelöf et capté au sol par David De Gea. Une minute plus tard, le portier espagnol réussissait un arrêt réflexe sur une tentative signée Callum Hudson-Odoi. Puis, à la demi-heure de jeu, le défenseur central des Blues Antonio Rudiger faisait résonner la barre de Manchester United avec sa frappe longue distance du droit.Mais à force de dominer sans gagner, Chelsea allait se faire piéger. Et c'est Jadon Sancho, très peu performant depuis son arrivée chez les Red Devils, qui allait ouvrir le score pour ces derniers (50eme). Une frappe rasante gagnante consécutive à une grossière erreur préalable de Jorginho suite à un long ballon de Bruno Fernandes. Un but inscrit sur le tout premier tir cadré de Manchester United. Chelsea mettait ensuite la pression sur la surface des Red Devils et enchaînait les centres et corners. Et c'est sur un corner que Thiago Silva subissait un coup de pied d'Aaron Wan-Bissaka. Jorginho se rachetait en transformant le penalty, 1-1 (69eme). Chelsea profitait ensuite d'une grosse possession de balle,