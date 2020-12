Premier League (J12) : Un triste derby de Manchester

Old Trafford aura bien mal porté son nom ce samedi, lors du derby de Manchester entre United et City. L'antre des Red Devils surnommée le "Théâtre des rêves" aura tout juste permis de somnoler devant une opposition entre grosses cylindrées de Premier League, en difficulté depuis le début de la saison. Les choix de coaching de Pep Guardiola n'ont notamment pas permis d'enflammer les choses, pour aboutir à un partage des points presque logique, sans le moindre but à se mettre sous la dent (0-0).



Heureusement, la sieste a tout de même été interrompue par quelques (trop rares) occasions. Notamment celle vendangée par Riyad Mahrez à la 35e minute de jeu, moment où le Skyblue a été parfaitement servi par Kevin De Bruyne, mais a tricoté et perdu trop de temps face à un David de Gea finalement décisif. Avant cela, Gabriel Jesus avait loupé une autre occasion en or (26e).







Côté United, les joueurs se sont appliqués à perdre le moins de ballons possibles et à chercher leurs deux pointes, Marcus Rashford et Mason Greenwood. Un jeu trop stéréotypé pour inquiéter la défense adverse. Les Red Devils n'ont pas non plus été aidés par la performance décevante de Bruno Fernandes. La plaque tournante du jeu de United est passé à côté de son match. Dommage pour le spectacle.

Un seul changement pour Guardiola

Légèrement dominateur dans la possession de balle, Manchester City aurait pu tenter d'accélérer les choses, mais Pep Guardiola n'a étrangement effectué qu'un seul et unique changement. Étrange lorsque l'on se souvient la colère constante de l'entraîneur espagnol durant la période où la Premier League refusait d'octroyer la possibilité aux équipes d'effectuer cinq changements. Ce samedi, Guardiola et Solskjaer avaient un objectif commun : ne pas perdre. Ils y sont parvenu. Et le "Théâtre des rêves" ne les remercie pas.