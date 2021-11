A 𝘀𝘁𝘂𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 performance from the Reds at Anfield ❤ pic.twitter.com/R6z5OGdngT

Liverpool met fin à l'embellie d'Arsenal

Liverpool contre Arsenal ou le choc de la 12eme journée de Premier League. Les deux équipes se retrouvaient à Anfield ce samedi et dans ce duel entre le 4eme et le 5emedu classement, ce sont les Reds qui allumaient la première mèche. Thiago Alcantara cadrait ainsi une volée du gauche et Ramsdale repoussait, avant de gagner un autre duel face à Sadio Mané dans la foulée, histoire de repousser l'échéance. Car en effet, Liverpool allait concrétiser sa domination sur un coup franc frappé sur la droite par Trent Alexander-Arnold sur lequel Sadio Mané réussissait une tête piquée gagnante pour le 1-0 à cinq minutes du repos (39eme).C'est en début de seconde période que Liverpool allait réussir le break. Faisant fructifier une erreur grossière de Nuno Tavares, le buteur des Reds Diogo Jota se jouait de Ben White, puis d'Aaron Ramsdale, avant de terminer avec un plat du pied gauche sécuritaire pour le 2-0 (52eme). Le 3-0 interviendra à un quart d'heure de la fin, quand un service de Sadio Mané permettait à Mohamed Salah de terminer du pied droit dans la surface (73eme). Quatre minutes plus tard, le joker Takumi Minamino marquait de près du pied droit suite à un bon service de Trent Alexander-Arnold (77eme). 4-0, score final.